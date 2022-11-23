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لبنان

طرقات تشهد حركة مرور كثيفة... ما هي؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 05:56
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات التاليّة تشهد حركة مرور كثيفة:
 
- من انطلياس حتى الدورة
 
- مار الياس - كورنيش المزرعة
 
- شارع الحمرا - بيروت
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