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لبنان

اجتماع في المالية بحث في استكمال تنفيذ هبتي البنك الدولي وحوافز القطاع التعليمي

Lebanon 24
23-11-2022 | 06:45
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عقد في وزارة المالية اجتماع عمل بين وزيري المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل والتربية القاضي عباس الحلبي، في حضور المديرين العامين في الوزارتين جورج معراوي وعماد الأشقر والمدريرين المختصين في الوزارتين خصص للبحث في الأمور المرتبطة بين الوزارتين لجهة استكمال تنفيذ هبتي البنك الدولي، وفي مسائل تتعلق بحوافز القطاع التعليمي.
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بعد الاجتماع، قال الوزير الحلبي: "كان الاجتماع مثمرا لجهة بحث نوعين من القضايا، الأول المتصلة بالعلاقة مع البنك الدولي والمبالغ العالقة بيننا وبين وزارة المالية والتي تحتاج إلى موافقة البنك الدولي، وقد توصلنا في هذا السياق إلى حلحلة قضايا كثيرة، وتبقى قضية واحدة عالقة تستوجب إجراءات معينة، اتفقنا مع وزارة المالية على متابعتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".
 
أضاف: "القضية الثانية المتصلة ببدلات النقل وبدل ساعات التعاقد للمتعاقدين واعتمادات الامتحانات الرسمية وسوى ذلك من القضايا العالقة بين وزارة التربية، ووزارة المالية، وأبدى الوزير الخليل كل التعاون مع وزارة التربية، وإني أتطلع إلى نتائج مثمرة قريبا ستعلن إما بواسطة وزارة التربية وإما بواسطة وزارة المالية، ولكن هناك قرارات مشتركة سنتخذها نحن ووزير المالية".
 
الخليل
اما الوزير الخليل، فقال: "علينا أن نكون كحكومة صفا واحدا تجاه قضايا التربية، ولإنجاز مستوى أعلى في التعليم والرأسمال المال البشري الذي يجب أن نساهم جميعنا ببنائه، فهذا فخر لبنان الأساسي بأن يكون شبابنا وشاباتنا منتجين ومنتجات أفضل مع مرور الوقت، بذلك نحقق التنمية الحقيقية، وليس فقط أن نحصل على أموال وننفق أموالا، فالأموال يجب أن توضع في خدمة زيادة الإنتاج اللبناني الشاب من أجل غد أفضل".
 
أضاف: "تطرقنا في الاجتماع إلى تفاصيل تقنية ودرسنا الأفكار التي قدمها الوزير الحلبي لإنجاز سريع في ما وعد به إخواننا في قطاع التعليم الرسمي العادي والمهني وستنسق في ما بيننا لإنجاز سريع في هذا المجال".
 
روابط التعليم 
ثم استقبل الوزير الخليل وفدا من روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وممثلا عن لجان المتعاقدين، بحث معه في مسائل مطلبية. 
 
سفير المانيا
وكان الخليل التقى سفير ألمانيا Andreas Kindl والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط في وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي السيدة Annette Chammas  والسيدة لورا الشمالي من فريق عمل السفارة في بيروت، وتم البحث في مسائل تعاون مشتركة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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