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لبنان

محاولة إنتحار في الجناح... ماذا جرى هناك؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد المواطنين حاول الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه من مسدس حربيّ، أمام محلات "حلاوي" في محلة الجناح، بسبب رفض صاحب المحلات دفع  مستحقاته. 

وقد حضرت القوى الامنية على الفور، وعملت على توقيف المواطن.
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الجناح

محاولة إنتحار

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