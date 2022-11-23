الحلبي اعلن موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج على الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي في بيان، "موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج، على الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ماقبل الجامعي"، وبارك للبنانيين جميعا "هذا العرس الوطني بإقرار هذه الوثيقة مع التعديلات والإقتراحات التي تم إبداؤها في شأنها"، واعتبر أنها بمثابة "طائف تربوي جديد يجمع اللبنانيين على تنوعهم من خلال التربية ".

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وشكر المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيسته البروفسورة هيام إسحق وجميع الشركاء على "هذا الإنجاز الذي يفتح الباب أمام انطلاق ورشة وضع المناهج المبنية على هذا الإطار الوطني، ومن ثم تأليف الكتب الورقية والرقمية ، والانتقال إلى العصر الرقمي ".



