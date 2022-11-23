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لبنان
كركي استقبل فؤاد خوري وبحثا في الوضع الاجتماعي والصحي
Lebanon 24
23-11-2022
|
07:45
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري. وبحثا في الأوضاع العامة في البلاد لاسيما الوضع الاجتماعي والصحي.
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وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في "الصندوق"، "نظرا لدور الضمان الاجتماعي كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان، طالب الدكتور خوري الدولة اللبنانية بالتحرك السريع لدعم هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وبخاصة لجهة دفع الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لصالح الصندوق والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021. كذلك بدفع الأموال المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تقارب الـ 1300 مليار ل .ل.
وأشاد الدكتور خوري بالجهود التي يبذلها المدير العام لتعزيز تقديمات الصندوق وخاصة لجهة زيادة التعويضات العائلية للأجراء ومضاعفاتها 3 مرات والتي أنهى بها مجلس الإدارة الأسبوع الماضي، منوها بالشفافية الكاملة التي يتعاطى بها المدير العام في هذا الملف.
وأمل خوري من القطاع الصحي الاستشفائي ملاقاة إدارة الصندوق والحد من الفروقات الكبيرة التي يتقاضاها من المواطنين والتي ترهق كاهلهم وتضعهم أمام خيارات صعبة كبيع منازلهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لتمكينهم من الاستشفاء.
من جهته نوه الدكتور كركي ب"الجهود التي يبذلها الدكتور خوري من خلال النشاطات والأعمال التي تقوم بها الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة لمساعدة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وفي الختام، أكد كركي وخوري "ضرورة دعم المؤسسات الحكومية الضامنة ووزارة الصحة العامة والمستشفيات الحكومية لتأمين الاستقرار الصحي والاجتماعي في البلاد".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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