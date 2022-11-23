سرق منها هاتفها في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً على متن دراجة نارية، سرق هاتف فتاة أثناء تواجدها بالقرب من شارع نديم الجسر في طرابلس، وفرّ إلى جهة مجهولة.

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