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لبنان

سرق منها هاتفها في طرابلس

Lebanon 24
23-11-2022 | 08:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً على متن دراجة نارية، سرق هاتف فتاة أثناء تواجدها بالقرب من شارع نديم الجسر في طرابلس، وفرّ إلى جهة مجهولة.
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