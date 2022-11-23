بري دعا اللجان الى جلستين لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الثلثاء والاربعاء في 29 و 30 تشرين الثاني الحالي، لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

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