إشكال بين سوريين يتطوّر إلى تضارب... ما القصة؟

سُجّل إشكال بين عدد من الشبان السوريين في شارع التربية الحديثة في منطقة أبي سمراء، تطوّر لاحقاً إلى تضارب وطعن أحدهم بسكين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتمّ نقل الجريح إلى المستشفى، فيما عملت القوى الأمنية على توقيف المتسبب بالاشكال.