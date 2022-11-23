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لبنان
إشكال بين سوريين يتطوّر إلى تضارب... ما القصة؟
Lebanon 24
23-11-2022
|
08:16
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سُجّل إشكال بين عدد من الشبان السوريين في شارع التربية الحديثة في منطقة أبي سمراء، تطوّر لاحقاً إلى تضارب وطعن أحدهم بسكين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتمّ نقل الجريح إلى المستشفى، فيما عملت القوى الأمنية على توقيف المتسبب بالاشكال.
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