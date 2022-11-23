سلام حدد مجموعة اجراءات وتدابير لمزارعي القمح والشعير الراغبين في الاستفادة من الدعم

حدّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مجموعة من الاجراءات والتدابير التي يجب أن يلتزمها مزارعو القمح والشعير الراغبون في الاستفادة من امكان الدعم.

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