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لبنان

سلام حدد مجموعة اجراءات وتدابير لمزارعي القمح والشعير الراغبين في الاستفادة من الدعم

Lebanon 24
23-11-2022 | 09:22
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حدّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال  أمين سلام مجموعة من الاجراءات والتدابير التي يجب أن يلتزمها مزارعو القمح والشعير الراغبون في الاستفادة من امكان الدعم.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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امين سلام

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