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لبنان

في أبي سمراء... أطلق النار عليه!

Lebanon 24
23-11-2022 | 10:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "م.ع" أطلق النار من مسدس حربي باتجاه "ب.ح"، وأصابه بطلقات نارية في قدميه، بالقرب من مستديرة مرج الزهور في منطقة أبي سمراء في طرابلس، وفرّ إلى جهة مجهولة.

وتولّت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على نقل الجريح الى مستشفى دار الشفاء.
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وقد عُلم أنّ "م.ع" أطلق النار على "ب.ح" بسبب خلاف حصل بينهما.
 
 
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