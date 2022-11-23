Advertisement

لبنان

حزب الله: نشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون

Lebanon 24
23-11-2022 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1013535-638048219786659295.jpg
Doc-P-1013535-638048219786659295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اشاد "حزب الله" بالعمليتين البطولتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
 
 
وبارك للشعب الفلسطيني في بيان، "تصاعد ‏عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة". ‏
Advertisement

ورأى في "هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب ‏الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً لارادته الصَّلبة في مواجهة غطرسة العدو ‏والرد على جرائمه وإرهابه". ‏

وقال إن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على خرق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة اليه في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".‏

واعتر أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس الى الغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر".
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-23
02:00 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
15:14 | 2022-11-23
14:35 | 2022-11-23
14:31 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website