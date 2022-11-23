حزب الله: نشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون

اشاد "حزب الله" بالعمليتين البطولتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
وبارك للشعب الفلسطيني في بيان، "تصاعد عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة".
ورأى في "هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً لارادته الصَّلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد على جرائمه وإرهابه".
وقال إن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على خرق اجراءات العدو واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة اليه في المكان والزمان اللذين تختارهما".
واعتر أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس الى الغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر".
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام