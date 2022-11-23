حزب الله: نشيد بالعمليتين البطوليتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون

اشاد "حزب الله" بالعمليتين البطولتين اللتين نفذهما مقاومون فلسطينيون ضد ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وبارك للشعب الفلسطيني في بيان، "تصاعد ‏عمليات المقاومة وتطورها وتنوعها، واتخاذها كل الأشكال الممكنة". ‏

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ورأى في "هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب ‏الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً لارادته الصَّلبة في مواجهة غطرسة العدو ‏والرد على جرائمه وإرهابه". ‏



وقال إن "تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على خرق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة اليه في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".‏



واعتر أن "تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس الى الغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطَّاهر".