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لبنان

القرم التقى المجلس الجديد لنقابة "اوجيرو"

Lebanon 24
23-11-2022 | 11:05
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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم في مكتبه في الوزارة، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة هيئة "اوجيرو" في زيارة بروتوكولية بعد انتخابه، بحيث تقدّم الوزير القرم بالتهنئة متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في عمله.
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ووفق بيان عن مكتب وزير الاتصالات الاعلامي "تم خلال اللقاء، مناقشة شؤون نقابية داخلية".

وقد أثنى الوزير القرم على جهود العاملين في الهيئة قائلا: "إن بفضلهم تمكنّا من تجاوز الوضع الحساس الذي تمرّ به الشبكة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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