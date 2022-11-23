القرم التقى المجلس الجديد لنقابة "اوجيرو"

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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم في مكتبه في الوزارة، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة هيئة "اوجيرو" في زيارة بروتوكولية بعد انتخابه، بحيث تقدّم الوزير القرم بالتهنئة متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في عمله.ووفق بيان عن مكتب وزير الاتصالات الاعلامي "تم خلال اللقاء، مناقشة شؤون نقابية داخلية".وقد أثنى الوزير القرم على جهود العاملين في الهيئة قائلا: "إن بفضلهم تمكنّا من تجاوز الوضع الحساس الذي تمرّ به الشبكة".