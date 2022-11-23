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لبنان

طعن في جبل البداوي مساءً... ماذا عن حالته؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 11:27
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 أصيب شخص بطعنة سكين خلال إشكال فردي وقع مساء في منطقه جبل البداوي.
 
وأفيد أن إصابته متوسطة ووضعه الصحي مستقر، وتم نقله إلى مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مخيم البداوي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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