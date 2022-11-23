طعن في جبل البداوي مساءً... ماذا عن حالته؟

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أصيب شخص بطعنة سكين خلال إشكال فردي وقع مساء في منطقه جبل البداوي.وأفيد أن إصابته متوسطة ووضعه الصحي مستقر، وتم نقله إلى مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مخيم البداوي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى طرابلس الحكومي.