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لبنان

بعد قرار مولوي... هذا ما طلبه رئيس نقابة مكاتب السوق من المنتسبين

Lebanon 24
23-11-2022 | 11:51
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أصدر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور تعميما وجهه الى المنتسبين للنقابة، جاء فيه: "صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي حمل الرقم (1394) تاريخ 21/11/2022 قضى بتكليف محافظ مدينة بيروت بديل المديرة العامة لهيئة ادارة السير هدى سلوم وضابط برتبة عقيد في قوى الامن الداخلي بديل رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور".
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وأضاف: "بعد التدقيق والتحليل على ما تضمنه القرار المذكور والذي استحصلنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ضمنه، عدم تبلغنا اياه وفق الاصول، حيث تبين من خلال ما نشر ان هذه التكاليف جاءت استكمالا لادارة مشاريع الفساد في ادارة السير حسب مضمون القرار الذي لم يتضمن او يتطرق الى معالجتها، مما يعني قبولنا لهذا القرار المخالف للانظمة والقانون والذي يؤدي الى استمرار سيطرة الجريمة المعلوماتية الالكترونية بإدارة بشرية، ووجوه جديدة، وعليه سوف نقوم بإجراءات قانونية وفق الاصول ونحن العارفون العالمون بمستقبل مهنتكم، لذلك يطلب اليكم عدم التعاون مع هذا القرار، الا بعد تجهيز الاجراءات القضائية الحقوقية وفق الاصول".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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