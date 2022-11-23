جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ر.ق. أطلق النار على ع.ي، مما أدّى إلى وفاته، بسبب خلاف شخصي وقع بينهما على سطح أحد الأبنية التي يقيمان فيها في السعديات.

وعلى الفور حضرت دورية من قوى الأمن الداخليّ من مخفر السعديات، وأوقفت ر.ق، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.