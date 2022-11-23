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لبنان

بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مشجعاً ألمانياً أطلق النار على مشجّع برازيلي أثناء احتفال الأخير بخسارة المنتخب الالماني أمام اليابان، في منطقة البداوي في طرابلس، مما أدى إلى إصابته.
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البداوي

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