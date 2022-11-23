بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مشجعاً ألمانياً أطلق النار على مشجّع برازيلي أثناء احتفال الأخير بخسارة المنتخب الالماني أمام اليابان، في منطقة البداوي في طرابلس، مما أدى إلى إصابته.

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