إطلاق نار يستهدف محلاً في طرابلس.. إليكم التفاصيل

أطلق مجهولون على متن دراجة نارية النار باتّجاه محلات "بريص" لبيع الإطارات والبطاريات والزيوت، في منطقة باب التبانة على الأوتوستراد العام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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