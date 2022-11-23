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لبنان

إطلاق نار يستهدف محلاً في طرابلس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:48
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أطلق مجهولون على متن دراجة نارية النار باتّجاه محلات "بريص" لبيع الإطارات والبطاريات والزيوت، في منطقة باب التبانة على الأوتوستراد العام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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باب التبانة

الزيوت

البطاريات

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