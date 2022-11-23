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لبنان

فرنجيه عرض مع السفير المصري آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:34
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عرض النائب طوني فرنجيه مع السفير المصري الدكتور ياسر علوي، العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر، بالاضافة الى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، في حضور أنطوان مرعب.

وتخلل اللقاء بحث في مجريات ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وأكد الطرفان "ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، تفادياً للمزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن اللبناني"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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