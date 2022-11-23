كلّاس ناعياً روميو لحود: غَاب مُكَفنَاً بصلوات ودُعاءاتٍ كلِّ لبنان

Advertisement

نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس الفنان روميو لحود.وكتب: "روميو لحّودمُبدِعُ لبنان..!كتَبتُه الأقدارفكتبَ الجمالَ مسرحياتٍوغنّّى الأيامَ إستعراضاتٍ فنيَّةً راقية!نكهةُ المسرح اللبناني الغنائي الحديث نحَّاتُ الكلام المرمري،خَتَمَ مسيرته بالدَمع الأحمر.أسدَلَ السِتارة على مَسَارِه.مشى الى دهره.كَسرَ أَوْتارَ قانونِ أنغامهِ.أطبقَ جَفْنَيْهِ على عمرٍ ضوئيٍّ .إرتاحَ الى ربِّهِ و غَابمُكَفَّنَاً بصلواتودُعاءاتٍ كلِّ لبنان..!".