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لبنان

كلّاس ناعياً روميو لحود: غَاب مُكَفنَاً بصلوات ودُعاءاتٍ كلِّ لبنان

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:36
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نعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس الفنان روميو لحود.

وكتب: "روميو لحّود 
مُبدِعُ لبنان..!
كتَبتُه الأقدار
فكتبَ الجمالَ مسرحياتٍ 
وغنّّى الأيامَ إستعراضاتٍ فنيَّةً راقية!
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نكهةُ المسرح اللبناني الغنائي الحديث نحَّاتُ الكلام المرمري،
خَتَمَ مسيرته بالدَمع الأحمر.
أسدَلَ السِتارة على مَسَارِه.
مشى الى دهره.
كَسرَ أَوْتارَ قانونِ أنغامهِ. 
أطبقَ جَفْنَيْهِ على عمرٍ ضوئيٍّ .
إرتاحَ الى ربِّهِ و غَاب
مُكَفَّنَاً بصلوات 
ودُعاءاتٍ كلِّ لبنان..!".
المصدر: الوكالة الوطنية
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