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لبنان

53 إصابة جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 14:06
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 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا تسجيل "53 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220211  كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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