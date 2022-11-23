53 إصابة جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا تسجيل "53 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220211 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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