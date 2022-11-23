Advertisement

لبنان

سيدات لبنان بطلات طائرة غرب آسيا

Lebanon 24
23-11-2022 | 13:52
A-
A+
Doc-P-1013613-638048350256800254.PNG
Doc-P-1013613-638048350256800254.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الاردني (٣-٠) مساء اليوم الاربعاء في صالة "قصر الرياضة " بالعاصمة الاردنية عمان.
 
 
Advertisement
ومثل منتخب الأردن: نوار القواسمي، زينة الطاهر، رغد حيمور، رهف حيمور، فرح العطعوط، آية شنك، دانيا وادي، رهف ابو ليل، تالا فحماوي، تمارا جابر، رند حيمور، ومايا التاجي.
 
 
ومثل منتخب لبنان: ايمان صفا، ياسمين تامر، سيلين الشعلاني، ريم العلي، ميرا عدرا، ليا شبيب، سارة عكاري، اندريا ابي صعب، ماريلا الجريدي، ميمو شيخو، اية مطر، وكارن مكرزل.
 
 
وسيطر منتخب الارز على اجواء اللقاء، وحسم  النهائي باكراً فتفوّق في المجموعة الاولى (٢٥-١٣) والثانية (٢٥- ١٨) والثالثة (٢٥-   ١٤) بعد سيطرة واضحة تحت اشراف المدربين الوطنيين جوني اللقيس وايلي النار و بدعم من الجالية اللبنانية في الاردن واهالي اللاعبات، وامام انظار السفير اللبناني في الاردن يوسف رجّي ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة ميشال ابي رميا وعضو اتحاد غرب آسيا  ومقرر اللجنة الخماسية وليد القاصوف ورئيس البعثة اللبنانية وعضو الاتحاد العربي المهندس علي خليفة واداري البعثة الدكتور ايلي موسى والاعضاء المستقيلين عساف مهنا وناجي باسيل وخليل كفوري.
 
 
وفي الختام، تسلمت كابتن المنتخب اللبناني ميرا عدرا كأس البطولة من رئيسة الاتحاد الاردني للكرة الطائرة الاميرة آية بنت فيصل بن حسين. 
 
وتسلمت لاعبات منتخب لبنان الميداليات الذهبية ولاعبات منتخب الاردن الميداليات الفضية ولاعبات المنتخب الاماراتي الميداليات البرونزية في اجواء احتفالية مميزة. 
 
وتصل البعثة اللبنانية الى مطار رفيق الحريري عند الساعة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر غد الخميس، وسيقام لها حفل استقبال في صالون الشرف التابع للمطار بحضور فاعليات رسمية رياضية وعائلة الكرة الطائرة اللبنانية ورجال الصحافة والاعلام. 

 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-23
02:00 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
15:14 | 2022-11-23
14:35 | 2022-11-23
14:31 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website