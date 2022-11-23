سيدات لبنان بطلات طائرة غرب آسيا

احرز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الاردني (٣-٠) مساء اليوم الاربعاء في صالة "قصر الرياضة " بالعاصمة الاردنية عمان.

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ومثل منتخب الأردن: نوار القواسمي، زينة الطاهر، رغد حيمور، رهف حيمور، فرح العطعوط، آية شنك، دانيا وادي، رهف ابو ليل، تالا فحماوي، تمارا جابر، رند حيمور، ومايا التاجي.

ومثل منتخب لبنان: ايمان صفا، ياسمين تامر، سيلين الشعلاني، ريم العلي، ميرا عدرا، ليا شبيب، سارة عكاري، اندريا ابي صعب، ماريلا الجريدي، ميمو شيخو، اية مطر، وكارن مكرزل.

وسيطر منتخب الارز على اجواء اللقاء، وحسم النهائي باكراً فتفوّق في المجموعة الاولى (٢٥-١٣) والثانية (٢٥- ١٨) والثالثة (٢٥- ١٤) بعد سيطرة واضحة تحت اشراف المدربين الوطنيين جوني اللقيس وايلي النار و بدعم من الجالية اللبنانية في الاردن واهالي اللاعبات، وامام انظار السفير اللبناني في الاردن يوسف رجّي ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الكرة الطائرة ميشال ابي رميا وعضو اتحاد غرب آسيا ومقرر اللجنة الخماسية وليد القاصوف ورئيس البعثة اللبنانية وعضو الاتحاد العربي المهندس علي خليفة واداري البعثة الدكتور ايلي موسى والاعضاء المستقيلين عساف مهنا وناجي باسيل وخليل كفوري.