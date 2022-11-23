مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 23/11/2022
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
روميو لحود يودعه لبنان قامة" ثقافية فنية موسيقية من قامات لبنان الأصيل من قامات كبيرة تتهاوى وتترك من دون شك فراغا" في فضاء من فضاءات الزمن الجميل...وإنما لا بد لحراس ورواد الأصالة والثقافة والفنون الواعدة والراقية من أن يكملوا في الشعلة طالما أن " نموذج قيامة طائر الفنيق" هو فعل إيمان لبناني مستمر بالنهوض بالوطن وهو ما أشار إليه وأكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خلال تقديمه التعازي بالراحل الكبير في كاتدرائية مار جرجس-وسط بيروت حيث شدد ميقاتي على أن اللبنانيين سينهضون ولبنان سيكمل بهمة أهله وطاقاتهم...
في اي حال وفيما الشغور في سدة رئاسة الجمهورية دخل أسبوعه الرابع ومسار انتخاب رئيس لا يزال موصدا" حتى الآن والجلسة البرلمانية السابعة غدا لانتخاب الرئيس-كسابقاتها-لن تؤدي الهدف إلا أن الاهتمامات الدولية والاقليمية بلبنان مستمرة عبر اتصالات في سياقات فرنسية واميركية وقطرية وسعودية وحتى مصرية في وقت يعتزم رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الشهر إعادة تحريك مبادرته اذا صح التعبير سعيا" لفتح مسار للتشاور, بما يساعد في تأمين أجواء مريحة لتحقيق انتخاب الرئيس...
وإذا كان انتظام عمل المؤسسات اللبنانية يستوجب أولا" انتخاب رئيس جمهورية فإن تطورات الملفات الدولية الساخنة والصاخبة تزيد من أسباب وموجبات أن يغتنم اللبنانيون هذه الأوضاع ويسرعون بانتخاب الرئيس.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
بتوقيت القدس المحتلة كتب أبطال المقاومة الفلسطينية تاريخا جديدا بأحرف من ذهب في سجل الشرف ودمغ بوصمة سوداء سجل الإحتلال المتخم بالجرائم والإرهاب.
قال الفلسطينيون إن الشمس تشرق بتوقيت آذان فجر المسجد الأقصى وأجراس كنيسة القيامة.
من تحت الركام من بطون الأرض من عيون الشمس من وجه القمر اخترقت قبضات المقاومين عمق كيان الاحتلال وزلزلت الأرض تحت أقدامه بعمليتين نوعيتين.
عبوتان ناسفتان هزتا المنظومة الإستخباراتية الصهيونية باعترافها وأعادتا إلى الأذهان تباشير الإنتفاضة الثانية.
أما بتوقيت بيروت فالساحات لا تزال مشرعة أمام استعصاء سياسي ومعيشي.
في الأول الفراغ في الرئاسة الأولى ومنه تتفرع حكومة بالوكالة وحتى الساعة لا ينتظر أن تحمل جلسة الغد أي تباشير لتغيير في مشهدية الجلسات السابقة.
أما في الثاني فالهم يشتد ويعمق واللبنانيون باتوا كمن يتنفس تحت الماء.
والماء بالماء يذكر ومن عمق النفط القابع في أعماق مياهنا البحرية واصلت لجنة المال اليوم البحث في اقتراحات القوانين الأربعة المقدمة على نية إنشاء الصندوق السيادي اللبناني فاللجنة تعمل وفق نقاط محددة قائمة على إستقلالية الصندوق على أن تكون متصلة بإدارة الدولة الدستورية مع الحفاظ على الإدخار من جهة والتنمية من جهة أخرى وتكون منفصلة عن الموازنة العامة.
من جهة اخرى وجهت وزارة المالية كتابا إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بما يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة وفق ما أعلنت الجهات المعنية.