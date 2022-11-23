مقدمات نشرات الاخبار المسائية





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



روميو لحود يودعه لبنان قامة" ثقافية فنية موسيقية من قامات لبنان الأصيل من قامات كبيرة تتهاوى وتترك من دون شك فراغا" في فضاء من فضاءات الزمن الجميل...وإنما لا بد لحراس ورواد الأصالة والثقافة والفنون الواعدة والراقية من أن يكملوا في الشعلة طالما أن " نموذج قيامة طائر الفنيق" هو فعل إيمان لبناني مستمر بالنهوض بالوطن وهو ما أشار إليه وأكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خلال تقديمه التعازي بالراحل الكبير في كاتدرائية مار جرجس-وسط بيروت حيث شدد ميقاتي على أن اللبنانيين سينهضون ولبنان سيكمل بهمة أهله وطاقاتهم...

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في اي حال وفيما الشغور في سدة رئاسة الجمهورية دخل أسبوعه الرابع ومسار انتخاب رئيس لا يزال موصدا" حتى الآن والجلسة البرلمانية السابعة غدا لانتخاب الرئيس-كسابقاتها-لن تؤدي الهدف إلا أن الاهتمامات الدولية والاقليمية بلبنان مستمرة عبر اتصالات في سياقات فرنسية واميركية وقطرية وسعودية وحتى مصرية في وقت يعتزم رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الشهر إعادة تحريك مبادرته اذا صح التعبير سعيا" لفتح مسار للتشاور, بما يساعد في تأمين أجواء مريحة لتحقيق انتخاب الرئيس...



وإذا كان انتظام عمل المؤسسات اللبنانية يستوجب أولا" انتخاب رئيس جمهورية فإن تطورات الملفات الدولية الساخنة والصاخبة تزيد من أسباب وموجبات أن يغتنم اللبنانيون هذه الأوضاع ويسرعون بانتخاب الرئيس.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



بتوقيت القدس المحتلة كتب أبطال المقاومة الفلسطينية تاريخا جديدا بأحرف من ذهب في سجل الشرف ودمغ بوصمة سوداء سجل الإحتلال المتخم بالجرائم والإرهاب.



قال الفلسطينيون إن الشمس تشرق بتوقيت آذان فجر المسجد الأقصى وأجراس كنيسة القيامة.



من تحت الركام من بطون الأرض من عيون الشمس من وجه القمر اخترقت قبضات المقاومين عمق كيان الاحتلال وزلزلت الأرض تحت أقدامه بعمليتين نوعيتين.



عبوتان ناسفتان هزتا المنظومة الإستخباراتية الصهيونية باعترافها وأعادتا إلى الأذهان تباشير الإنتفاضة الثانية.



أما بتوقيت بيروت فالساحات لا تزال مشرعة أمام استعصاء سياسي ومعيشي.



في الأول الفراغ في الرئاسة الأولى ومنه تتفرع حكومة بالوكالة وحتى الساعة لا ينتظر أن تحمل جلسة الغد أي تباشير لتغيير في مشهدية الجلسات السابقة.



أما في الثاني فالهم يشتد ويعمق واللبنانيون باتوا كمن يتنفس تحت الماء.



والماء بالماء يذكر ومن عمق النفط القابع في أعماق مياهنا البحرية واصلت لجنة المال اليوم البحث في اقتراحات القوانين الأربعة المقدمة على نية إنشاء الصندوق السيادي اللبناني فاللجنة تعمل وفق نقاط محددة قائمة على إستقلالية الصندوق على أن تكون متصلة بإدارة الدولة الدستورية مع الحفاظ على الإدخار من جهة والتنمية من جهة أخرى وتكون منفصلة عن الموازنة العامة.



من جهة اخرى وجهت وزارة المالية كتابا إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بما يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة وفق ما أعلنت الجهات المعنية. مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 23/11/2022روميو لحود يودعه لبنان قامة" ثقافية فنية موسيقية من قامات لبنان الأصيل من قامات كبيرة تتهاوى وتترك من دون شك فراغا" في فضاء من فضاءات الزمن الجميل...وإنما لا بد لحراس ورواد الأصالة والثقافة والفنون الواعدة والراقية من أن يكملوا في الشعلة طالما أن " نموذج قيامة طائر الفنيق" هو فعل إيمان لبناني مستمر بالنهوض بالوطن وهو ما أشار إليه وأكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خلال تقديمه التعازي بالراحل الكبير في كاتدرائية مار جرجس-وسط بيروت حيث شدد ميقاتي على أن اللبنانيين سينهضون ولبنان سيكمل بهمة أهله وطاقاتهم...في اي حال وفيما الشغور في سدة رئاسة الجمهورية دخل أسبوعه الرابع ومسار انتخاب رئيس لا يزال موصدا" حتى الآن والجلسة البرلمانية السابعة غدا لانتخاب الرئيس-كسابقاتها-لن تؤدي الهدف إلا أن الاهتمامات الدولية والاقليمية بلبنان مستمرة عبر اتصالات في سياقات فرنسية واميركية وقطرية وسعودية وحتى مصرية في وقت يعتزم رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية الشهر إعادة تحريك مبادرته اذا صح التعبير سعيا" لفتح مسار للتشاور, بما يساعد في تأمين أجواء مريحة لتحقيق انتخاب الرئيس...وإذا كان انتظام عمل المؤسسات اللبنانية يستوجب أولا" انتخاب رئيس جمهورية فإن تطورات الملفات الدولية الساخنة والصاخبة تزيد من أسباب وموجبات أن يغتنم اللبنانيون هذه الأوضاع ويسرعون بانتخاب الرئيس.بتوقيت القدس المحتلة كتب أبطال المقاومة الفلسطينية تاريخا جديدا بأحرف من ذهب في سجل الشرف ودمغ بوصمة سوداء سجل الإحتلال المتخم بالجرائم والإرهاب.قال الفلسطينيون إن الشمس تشرق بتوقيت آذان فجر المسجد الأقصى وأجراس كنيسة القيامة.من تحت الركام من بطون الأرض من عيون الشمس من وجه القمر اخترقت قبضات المقاومين عمق كيان الاحتلال وزلزلت الأرض تحت أقدامه بعمليتين نوعيتين.عبوتان ناسفتان هزتا المنظومة الإستخباراتية الصهيونية باعترافها وأعادتا إلى الأذهان تباشير الإنتفاضة الثانية.أما بتوقيت بيروت فالساحات لا تزال مشرعة أمام استعصاء سياسي ومعيشي.في الأول الفراغ في الرئاسة الأولى ومنه تتفرع حكومة بالوكالة وحتى الساعة لا ينتظر أن تحمل جلسة الغد أي تباشير لتغيير في مشهدية الجلسات السابقة.أما في الثاني فالهم يشتد ويعمق واللبنانيون باتوا كمن يتنفس تحت الماء.والماء بالماء يذكر ومن عمق النفط القابع في أعماق مياهنا البحرية واصلت لجنة المال اليوم البحث في اقتراحات القوانين الأربعة المقدمة على نية إنشاء الصندوق السيادي اللبناني فاللجنة تعمل وفق نقاط محددة قائمة على إستقلالية الصندوق على أن تكون متصلة بإدارة الدولة الدستورية مع الحفاظ على الإدخار من جهة والتنمية من جهة أخرى وتكون منفصلة عن الموازنة العامة.من جهة اخرى وجهت وزارة المالية كتابا إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل بما يساعد في الحد من استغلال فروقات الأسعار وكذلك تخفيف التشوهات والخسائر التي تتكبدها الخزينة وفق ما أعلنت الجهات المعنية.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



غدا الجلسة السابعة لانتخاب رئيس، لكن السابعة لن تكون ثابتة . المشهد لن يتغير ، والقوى النيابية ستتوزع كالعادة بين النائب ميشال معوض والورقة البيضاء، وبين اسماء اخرى ترمى للتداول وللحرق، اضافة الى تعابير لا قيمة فعلية لها كلبنان الجديد.



اذا، المسرحية الهزلية، كما اسماها البطريرك الماروني ستستمر. والأكيد ان عروض المسرحية المذكورة متواصلة الى السنة المقبلة، لأن القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني لم تفعل محركاتها بعد، ولأن المعنيين بالشأن اللبناني باتوا في انتظار القمة الاميركية - الفرنسية التي ستنعقد في بدايات كانون الثاني.



فترة الانتظار لن تكون مريحة اجتماعيا واقتصاديا. وزير المال يوسف الخليل اعلن ان وزارة المال طلبت من مصرف لبنان البدء باحتساب الدولار الجمركي على اساس 15 الف ليرة بدءا من اول كانون الاول، اي بعد سبعة ايام. فلماذا استعجلت الوزارة بدء تنفيذ الدولار الجمركي الجديد قبل بدء السنة الجديدة؟ الم يكن من الفضل ان تدع المواطنين يعيدون بسلام بدلا من ان ترمي بوجههم كرة النار الجديدة؟ كرويا، مسلسل المفاجآت مستمر، كذلك سقوط الكبار امام الفرق غير المكرسة. اليوم جاء دور المانيا التي سقطت امام اليابان بنتيجة 2- 1. فهل مفاجآت البداية ستستمرالى النهائيات، بحيث نشهد تتويج فريق من خارج نطاق الثمانية الكبار؟.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



في ميدان العزة والشرف العالمي رفع الفلسطينيون رأس العرب عاليا بزنودهم الشامخة وارادتهم السامية، وسددوا في قلب الامن الصهوني اهدافا لا يمكن صدها، فكتبوا على حجارة القدس وفي شوارعها اننا قادمون ..



عملية مزدوجة في احياء القدس، نفذها الفلسطينيون بتكتيك جديد اخترق عمق الامن والهيبة الصهيونيين، وكان دوي انفجار العبوتين صاخبا في اروقة البيت الصهيوني ومرعبا لمستوطنيه، الذين استوطنهم الخوف من كرة النار الفلسطينية المتدحرجة، وعدد الاصابات التي رست على قتيل ونحو خمسين جريحا بعضهم بحال الخطر ..



رفع المقاومون الفلسطينيون رأس الامة بانجازاتهم، وركلوا رأس الهيبة الصهيونية بارجل رجالهم، ودفنوا في رمال التيه كل مشاريع التطبيع العربي، ما ظهر منها وما بطن .. واكدوا ان في بطن الامة انتصارات لن يطول مخاضها..



في خضم الترنح السياسي اللبناني لا جديد على ابواب سابعة الجلسات النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية غدا، وفيما يلملم اصحاب خيار التحدي اصواتهم ويحسبونها في جدول الارقام، فانهم يعلمون ان وحدة القياس لانجاز هذا الاستحقاق وانهاء الفراغ، هي التواصل والتوافق.



ووفق المشاورات والمباحثات لا جديد يذكر، فيما جديد وزير المال يوسف خليل كان اعلانه البدء بتطبيق الدولار الجمركي على خمسة عشر الف ليرة لبنانية ابتداء من اول الشهر المقبل. وبما ان ما يفصلنا عن اول الشهر بضعة ايام، فلا جداول واضحة للسلع المعفية والتي تمس الامن الغذائي، ولا وضوح بجداول الاحتساب وكيفية الخطة الرقابية لمنع انفلات الاسعار وفق اهواء التجار...



كهربائيا انجزت وزارة الطاقة ما عليها بمناقصة الفيول وفق الوزير وليد فياض، وبكلفة اقل من المتوقع رست العروض على شركتي كورال وفيتول، وباتت الامور معلقة على خطاب الائتمان اي الكفالة من مصرف لبنان، ليحصل اللبنانيون على ثماني ساعات كهربائية ان تمت الامور...



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



منذ ثلاث سنوات تقريبا، لبنان في ثلاث حلقات مفرغة، سياسية واقتصادية ومالية.



الحلقة المفرغة السياسية، كان عنوانها عجزا كاملا على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، سواء على مستوى الاجراءات أو التشريعات الاصلاحية المطلوبة، فصار العنوان اليوم، فراغا رئاسيا وحكوميا، وتشتتا نيابيا فاقعا، سيترجم غدا فشلا سابعا في انتخاب رئيس، تماما كما ينتج أسبوع بعد أسبوعا، مراوحة على خط الكابيتال كونترول.



الحلقة المفرغة الاقتصادية، جوهرها سياسة سيئة موروثة من التسعينات، ومستمرة الى اليوم، ومن تداعياتها خطط نهوض وهمية، وعشوائية لا مثيل لها في اتخاذ القرارات وتطبيقها، وتخبط لا سابق له في تاريخ العالم، لناحية المقاربات الرسمية لسبل الخروج من المأساة.



أما الحلقة المفرغة المالية، فعنوانها فجوة واضحة، وخسائر يتواصل الخلاف على توزيعها بين الدولة وحاكم المركزي والمصارف، على وقع قضاء مغيب أو غائب، وتدقيق جنائي مجهول المصير، وقدرة شرائية شبه معدومة للمواطنين.



لكن في مقابل انعدام القدرة على كسر أي من الحلقات الثلاث، تتجه الانظار حصرا نحو مبادرات خارجية يمكن أن تشق طريق الحل. فحينا، يحكى عن مبادرة وأحيانا عن تواصل، من دون أن يعرف فعلا ماذا يطبخ في الكواليس الاقليمية والدولية، وماذا سيكون مصير الطبخة.



فقبل ايام، حكي عن مبادرة فرنسية، وبنيت مقالات وتحليلات كثيرة، على اللقاء الفرنسي-السعودي بين الرئيس ايمانويل ماكرون والامير محمد بن سلمان. واليوم، تتداول قراءات كثيرة، حول فحوى اللقاء بين وزيري الخارجية الأميركية والقطرية.



وعلى أمل أن تثمر تلك الجهود ما يصب في مصلحة لبنان، البداية من ملف الكهرباء، حيث يبدو أن الاموال قد تأمنت وفق صيغة معينة، بالتوافق بين الأطراف.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



كي لا تختلط الامور على احد، فان موعد مرشح المعارضة ميشال معوض في بكركي اليوم، لا ارتباط له باعادة الحوار بين الصرح البطريركي وحزب الله لا سيما في موضوع الرئاسة الاولى.



فالموعد حدد منذ ايام، اما موقف بكركي من الانتخابات فلم يتغير.



بالنسبة للبطريرك الراعي، فان جلسات انتخاب الرئيس المتكررة تشبه حال التخدير، ولا تمت الى حال الطوارئ بصلة.



فما تريده بكركي، ان تحدد العملية الديموقراطية وحدها اسم الرئيس العتيد وهي على هذا الاساس، تدعو لجلسة، فيها مرشح معلن هو ميشال معوض،يواجه بمرشح معلن آخر من الفريق الثاني، يخوض معركته، وبكركي لن تعارض وصول اي مرشح ينتخب على هذا الاساس.



ولكن السؤال هنا: هل فريقا المعارضة من جهة والسلطة من جهة اخرى، يخوضان فعليا معركة مرشحيهما اي معوض المعلن، وسليمان فرنجية غير المعلن على الاقل رسميا حتى الساعة؟



-فريق المعارضة غير موحد حول اسم معوض، فباستثناء القوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي وكتلة تجدد وبعض المستقلين، يواصل معوض محاولة "تعلاية سكوره" جلسة بعد جلسة، ويتوقع ان ينتزع غدا اسمين جديدين على الاقل من قوى التغيير هما لمارك ضو ونجاة صليبا من "تقدم " حتى ولو تغيبت نجاة صليبا عن الجلسة بداعي السفر ولم يحتسب صوتها فعليا، في وقت لا تزال غالبية نواب التغيير ضد ترشيحه، وكذلك غالبية النواب السنة، ومنهم نواب الاعتدال، الرافضين ليس لشخص معوض ربما، وانما لدعم القوات اللبنانية له.



-فريق قوى السلطة واقع في مأزق ايضا، فحركة امل وحزب الله وحلفاؤهما يقولان ان مرشحهم هو سليمان فرنجية مع اصرارهم على عدم طرح اسمه في الجلسات، في حين ان التيار الوطني الحر وعلى رأسه جبران باسيل يرفض هذا الترشيح.



هذه الحقيقة، ستفرغ جلسة الانتخابات الرئاسية السابعة من اي مضمون ، وكل محاولات تسجيل السكورات، لن تؤدي غرض الوصول الى رقم يتعدى الستين صوتا نيابيا، تفاوض على اساسه القوى الداعمة لمعوض الفريق الاخر من منطلق قوة.



عليه، لا مفاجآت منتظرة في الانتخابات الرئاسية ، انما تشديد سيبدأ قريبا على رفض التشريع بغياب رئيس للجمهورية، منعا لمحاولة تطبيع واقع الفراغ الرئاسي، وهو ما نوقش بين البطريرك الراعي ومعوض اليوم ايضا.



اما المفاجآت الفعلية، فكلها من كأس العالم في قطر ، حيث تسجل الفرق الاسيوية انتصارات متتالية على ابرز المنافسين على الكأس.



فبعد سقوط الارجنتين المدوي امس امام السعودية، سقط فريق "المانشافت الالماني" بضربتين موجعتين اليوم امام الفريق الياباني في وقت سجلت اسبانيا اهدافا خمسة ضد كوستاريكا.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



وهذا أيضا لا يحدث كل يوم.. حيث يسقط جدار برلين الكروي ويطلب لفريقه "قطع غيار يابانية"...



ويستحضر المنهزم روح بول يوزف غوبلز وزير الدعاية الألماني في العصر النازي، ليمنحهم شهادة كاذبة أحفاد الكابتن ماجد من مضارب بني الساموراي اليابانية يعلمون أحفاد "جرمانيا" فن المبارزة في الملاعب وبسيف استمد حدته من تاريخ محارب..



عطل فريق الكومبيوتر الياباني الماكينة الألمانية منذ الدقيقة الأولى، قبل تقطيع أوصالها والهدف الثاني سقط كحد السيف على رأس الألمان لتخليصهم من عار الأداء الضعيف ورفع اليابانيون الكرة على الرأس، بعدما رفعوا بسواعدهم مخلفات المشجعين في الملاعب.. فكان درسا كرويا وإنسانيا لكل الشعوب واللاعبين في كيفية صناعة التاريخ وبين شوطين.. نيزكان ملتهبان انفصلا عن كوكب اليابان واصطدما بشباك حارس المرمى الأكثر شهرة مانويل نوير، الذي يتخذ من الجدار العازل كنية له حرب الألفية الثالثة ضربت في اليوم الثالث..



وخبط شعب الآينو أقدامه في أرض الملاعب، ليقول إن "الكرة صناعة يابانية أصلية"، وأن المستحيل كان ألمانيا فقد انتهت القاعدة التي كانت تقول إن المباراة لا تنتهي إلا بصفارة الحكم..



وأصبحت ألمانيا تقريبا خارج العالم المستدير، وليس على المشجعين اعتبارا من الغد إلا الانتقال إلى التصفيق للفريق البرازيلي .. او التعويض عبر الاستمتاع بالماتدور الاسباني الذي ضرب كوستاريكا بخمسة اهداف مدمرا شباكها ومحولها الى خيوط للعناكب.



وفي المونديال اللبناني، فإن اللعب لا يزال ضمن المجموعة الأولى..



ولن ينتقل إلى التصفيات شبه النهائية بين أفرقاء وكتل سياسية ونيابية وحزبية ولم ينطلق اللعب بعد إلى مرحلة الهجوم.. إذ تسجل الجلسة الرئاسية السابعة غدا محاولة تسلل جديدة لرفع أرقام المرشح ميشال معوض، ومحاولة تسلل مكررة للانسحاب والتعطيل من جانب فريق الثنائي الشيعي وحلفائه بعد الاقتراع بالورقة البيضاء وإلى الملاعب الرئاسية تتقدم جلسات الحوار بين بكركي وحارة حريك عبر وسطاء ومقربين.. وذلك على قاعدة عدم التمسك بأي مرشح، بل فتح النقاش على خيارات وأسماء يمكن أن تشكل جسر عبور.



وقالت مصادر الجديد إن البطريركية المارونية لا تسوق لمرشح معين ولا تضع فيتو على أحد، ومن ضمنهم الوزير السابق سليمان فرنجية وأن حزب الله في المقابل لم يقفل الباب أمام أي مرشح لا يمثل تحديا ويرى أن الرئيس يصل عادة بالتفاهم، وهذا ما عدته مصادر بكركي ليونة من طرف الحزب للتوصل إلى جامع.



