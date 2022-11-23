رئيس غرفة التجارة العربية في البيرو زار باسيل مهنئاً بذكرى الاستقلال

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زار رئيس غرفة التجارة العربية في البيرو قنصل لبنان الفخري الدكتور حامد أبو ظهر، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مكتبه في مبنى ميرنا الشالوحي مهنئا إياه في الذكرى 79 للاستقلال.وعرض أبو ظهر مع باسيل للأوضاع الاغترابية في اميركا اللاتينية والجالية اللبنانية في البيرو، والعمل على بقاء التواصل بين المغتربين ووطنهم الأم. كما وتطرقا إلى الاوضاع اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية.