أبدع رسم "القديسة رفقا"... المرتضى نعى الفنان بيار شديد

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نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الفنان التشكيلي بيار شديد. وقال في تغريدة له على حسابه عبر التوتير: "بيار شديد ابن شامات والفنان المرهف الذي ابدع رسم "القديسة رفقا"، ارتحلت روحه إلى بارئها".وأضاف المرتضى: "رحيل بيار شديد خسارة كبيرة للساحة الثقافية. رحمة الله عليه!".