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لبنان
هذه الشركات فازت بمناقصات فيول الكهرباء
Lebanon 24
23-11-2022
|
22:15
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كتبت" نداء الوطن": أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية نجاح مناقصات الفيول اويل (أ ) و(ب) والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان؛ في أول مناقصة تجرى في المديرية العامة للنفط بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل هيئة الشراء العام.وأعرب عن تفاؤله بقرب تأمين الكهرباء من خلال رفع ساعات التغذية تدريجياً، مشيداً باداء لجنة التلزيم ومراقبة هيئة الشراء العام ومثمّناً الموضوعية والحيادية اللتين طبعتا عملهما.وقد تأجّلت المناقصات من الأسبوع الماضي بعدما تبيّن أن مستندات الشركات الثلاث التي قدمت عروضها وهي «فيتول»، «بي بي انرنجي ترايدنغ”، و»كورال»، غير متكملة، فأمهلتها لجنة فضّ العروض حتى الأربعاء المقبل حتى تستكملها.وكانت وزارة الطاقة قد أطلقت 3 مناقصات لشراء نحو 140 ألف طن من الفيول والغاز أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان. المناقصة الأولى لشراء 46 ألف طن متري من مادة الفيول أويل A، والثانية لشراء 28 ألف طن متري من مادة الفيول أويل B، والثالثة لشراء 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل بقيمة تقديرية تراوح ما بين 100 و120 مليون دولار.وقد تبيّن أنّ العروض التي قدّمت لشراء الغاز جاءت على الشكل الآتي: كورال 94.24 دولاراً، فيتول 137.69 دولاراً، و»بي بي انرنجي» 156.88 دولاراً. أمّا بالنسبة للفيول A، فقد جاءت على الشكل الآتي: فيتول 70.93 دولاراً، و»بي بي انرنجي» 72.36 دولاراً.أمّا بالنسبة للفيول B، فقد جاءت على الشكل الآتي: فيتول 78.93 دولاراً، و»بي بي انرنجي» 82.74 دولاراً.
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وفي هذا الاطار اكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، انّ في المرحلة المقبلة سنعمل على تأمين رسالة الاعتماد من مصرف لبنان المركزي، التي يقوم بإعدادها الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وبدعم من الرئيس نبيه بري.
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