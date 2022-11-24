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لبنان

السوريّون لا يعطون جوابا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-11-2022 | 01:15
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يتواصل عدد من المسؤولين اللبنانيين مع مسؤولين سوريين بهدف فهم التوجه العام للسياسة السورية في لبنان خلال المرحلة المقبلة وتحديدا من موضوع الاستحقاق الرئاسي.

وتقول مصادر مطلعة "إن من بين الذين يتواصلون مع دمشق رئيس حزب اساسي يسعى لمعرفة ما اذا كان للسوريين مرشح واضح لرئاسة الجمهورية ام انهم يفضلون ان يكون الرئيس المقبل من فريقهم السياسي من دون تحديد الشخصية".

ووفق المصادر"فان السوريين لا يعطون اي اجابة واضحة حتى اليوم، الا انهم يوحون بأنهم باتوا اكثر قرباً من العملية السياسية اللبنانية التي انشغلوا عنها خلال السنوات الماضية".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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