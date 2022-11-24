مرشحون من "الصف العاشر" يتحرّكون

تعمل عدة شخصيات سياسية على تسويق اسمائها للترشح للانتخابات الرئاسية من دون ان يكون لديها اي حظوظ في الوصول الى قصر بعبدا، ومن بينها شخصيات توصف بأنها "من الصف السياسي العاشر "وليس لديها اي علاقات خارجية.

ووفق مصادر مطلعة "فان هذه الشخصيات تقوم بجولات على بعض المرجعيات السياسية والروحية وتطرح نفسها بشكل علني كمرشح توافق بين القوى السياسية المختلفة والمتصارعة في لبنان. كما ان بعضهم يتصل بوسائل الاعلام لزج اسمه في قائمة المرشحين المحتملين، على غرار ما كان يحصل عند تشكيل الحكومات".

وترى المصادر "أن هؤلاء المرشحين يشعرون أن مرور الوقت من دون الوصول الى اي تسوية رئاسية يعزز حظوظ الشخصيات غير الاساسية على حساب رؤساء الاحزاب والنواب الاساسيين".