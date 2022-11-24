"نجم" من لبنان في مونديال قطر.. تعرفوا الى علي فوعاني

من قال انّه لا حضور للبنانيين في مونديال قطر؟ فها هو علي فوعاني يحقق حلمه حيث يشارك اليوم كمعلق رياضي محترف على مباريات كأس العالم، وأولى تلك المباريات كانت بين إيران وانكلترا. وكان فوعاني قد غادر لبنان قبل 6 سنوات الى افريقيا، بعدما يأس من إيجاد فرصة له في بلده في المجال الذي يحب، ولكن طموحه كان كبيراً، كما كتب في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا إنّه خطط منذ اختيار قطر لاستضافة المونديال بأن يكون جزءاً من هذا الحدث العالمي "مهما كلف الامر"، وهذا ما حصل بالفعل. وها هو اليوم يحقق حلمه مؤكداً: "هيدي مش النهاية هيدي البداية وبس". ويشارك علي كمعلق وصفي لاصحاب الاعاقة وضعف النظر.

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