استعدوا لمنخفض "طوفاني" سيضرب لبنان: الثلوج على الـ 1800 متر.. والذروة في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد تراجع نشاط المرتفع شبه المداري عن لبنان، يبدأ تأثير المنخفض الجوّي الذي يحمل قيم ضغط 1003-1005 hpa، على المنطقة اعتباراً من قبل ظهر اليوم الخميس ويشتد ظهراً على الخط الساحلي السوري واللبناني والفلسطيني.

وأضاف: "انحرف المنخفض الجوّي من جنوب اوروبا نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يحمل معه رطوبة عالية وتدني بدرجات الحرارة، وسوف يبدأ تساقط الامطار بشكل محلي ومتفرّق قبل ظهر اليوم الخميس لتشتد ظهراً، وتصبح شاملة بين بعد الظهر وصباح يوم الجمعة.

يدخل المنخفض ذروتَه بين ظهر الجمعة وصباح السبت لتتحوّل الامطار الى طوفانية، مصحوبة بحبات البرد والصواعق، وسرعة رياح تلامس 75 كم في الساعة، فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر لتلامس بشكل خفيف 1800-1900 متر وتكون التراكمات ملحوظة فوق 2200 متر.

يعود سبب غزارة الامطار يومي الجمعة وصباح السبت الى انحراف التيار النفاث (jet stream) فوق لبنان، الامر الذي سيزيد من نسبة الرطوبة في السحب الركامية.

ومع اشتداد سرعة الرياح، سيرتفع موج البحر ليلامس المترين.

كيف ستتوزع الامطار في لبنان وسوريا؟

درجة اولى: الخط الساحلي من سوريا الى لبنان ففلسطين

ساحل سوريا: اللاذقية، بانياس، جبلة، طرطوس 110-140مم / حمص: 13مم

ساحل فلسطين: 35-55مم

الساحل اللبناني: طرابلس، شكا، البترون، جبيل، جونية، بيروت: 90-125مم

صيدا وصور ومرجعيون، وجزين، 70-95مم

عكار: 50-65مم

الجبال الغربية الشمالية والوسطى: 45-75مم

البقاع الوسط والغربي: 55-65مم

درجة ثانية:

البقاع الشمالي: 20-35مم

رميش وبنت جبيل: 30-45مم

حوران: 20-30مم

دمشق: 10-20مم

السويداء: 27مم

شمال الاردن 8-15مم

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 20 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 11 نهاراً و 07 ليلا

على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 07 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 6 نهاراً و 01 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 75 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 95% ليوم الجمعة

حالة البحر :مرتفع الموج، حرارة المياه 25 درجة