سفير اليابان: خدمة لبنان تشرفني

غرد سفير اليابان تاكيشي أوكوبو عبر حسابه على "تويتر": "اختتمت أمس مهمتي بتقديم هبة، باسم الحكومة اليابانية، لمستشفى إهدن الحكومي، وهي عبارة عن مجموعة من المعدات الطبية".

Advertisement

وأضاف: "اليابان تقف الى جانب القطاع الصحي اللبناني في هذا الوقت العصيب، على أمل أن يستعيد دوره الرائد قريباً. خدمة لبنان حتى يومي الأخير فيه تشرفني".