سفير اليابان: خدمة لبنان تشرفني

إختتمت أمس مهمتي بتقديم هبة، باسم الحكومة اليابانية، لمستشفى إهدن الحكومي، وهي عبارة عن مجموعة من المعدات الطبية. اليابان تقف الى جانب القطاع الصحي اللبناني في هذا الوقت العصيب، على أمل أن يستعيد دوره الرائد قريباً. خدمة لبنان حتى يومي الأخير فيه تشرفني! pic.twitter.com/risT9gOF1F
— Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) November 24, 2022
إختتمت أمس مهمتي بتقديم هبة، باسم الحكومة اليابانية، لمستشفى إهدن الحكومي، وهي عبارة عن مجموعة من المعدات الطبية. اليابان تقف الى جانب القطاع الصحي اللبناني في هذا الوقت العصيب، على أمل أن يستعيد دوره الرائد قريباً. خدمة لبنان حتى يومي الأخير فيه تشرفني! pic.twitter.com/risT9gOF1F