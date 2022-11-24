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لبنان

سفير اليابان: خدمة لبنان تشرفني

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:20
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 غرد سفير اليابان تاكيشي أوكوبو عبر حسابه على "تويتر": "اختتمت أمس مهمتي بتقديم هبة، باسم الحكومة اليابانية، لمستشفى إهدن الحكومي، وهي عبارة عن مجموعة من المعدات الطبية".
 
 
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وأضاف: "اليابان تقف الى جانب القطاع الصحي اللبناني في هذا الوقت العصيب، على أمل أن يستعيد دوره الرائد قريباً. خدمة لبنان حتى يومي الأخير فيه تشرفني".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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