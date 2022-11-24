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لبنان

نقابة محامي طرابلس تنفي هذا الأمر

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:38
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نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، "حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة".
 
 
وأوضح في بيان أن "الإشكال حصل خارج القاعة، وستتولى النقابة التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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نقابة محامي طرابلس

الجمعية العمومية لإقرار الموازنة

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