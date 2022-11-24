"مادّي إجرها من الشباك"... امام مجلس النواب

بالتزامن مع انعقاد الجلسة السابعة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، تجمّع عدد من المحتجّين في محيط مجلس النواب، رافعين عبارة "مادّي إجرها من الشباك" والتي كان قد استخدمها رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال انعقاد جلسة نيابية سابقة.

Advertisement