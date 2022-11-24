عملية فرز الأصوات انتهت... هكذا توزعت أصوات النواب

انتهت منذ قليل عملية فرز الاصوات النيابية، وجاءت النتيجة خلال الجسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على الشكل التالي:

ميشال معوض:42

الورقة البيضاء:50

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عصام خليفة:6

لبنان الجديد:8

بدري ضاهر: 1

أوراق ملغاة:1

زياد بارود:2