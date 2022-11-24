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لبنان

صوت في الجلسة السابعة لانتخاب رئيس لسلفادور أليندي.. فمن هو؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 04:40
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صوّت أحد النواب في الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية التي انتهت كسابقاتها لفقدان النصاب لسلفادور أليندي واعتبرت الورقة مُلغاة، فمن هو؟

 

سلفادور إيزابيلينو أليندي غوسينز ولد في 26 حزيران 1908 - وتوفي في 11 أيلول 1973، هو طبيب وسياسي تشيلي. يُعتبر عموما أول رئيس دولة في أمريكا اللاتينية ذي خلفية ماركسية انتخب بشكل ديموقراطي. شغل منصب رئيس جمهورية تشيلي منذ 1970 وحتى 1973 عند مقتله في الإنقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه والذي خططت له ونفذته وكالة المخابرات المركزية الإمريكية بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه.

 

عمل أليندي في الحياة السياسية التشيلية مدة تصل إلى حوالي أربعين عاما. لكونه عضوا في الحزب الاشتراكي في تشيلي، صار عضوا في مجلس الشيوخ ونائبا برلمانيا ووزيرا. ترشح للانتخابات الرئاسية في الأعوام 1952 و 1958 و 1964 ولكنه لم يفز بأي منها. في عام 1970، فاز بالرئاسة حيث تنافس عليها هو وسياسيين اثنين آخرين.

 

تبنى أليندي سياسة تأميم الصناعات وسياسة الفلاحة الجماعية.

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