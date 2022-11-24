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لبنان

ملف "النافعة"... ما جديده؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:27
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أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ محكمة الإستئناف المدنية ردّت دعوى الردّ المقدمة من وكيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم ضدّ المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب في ملف "النافعة".
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