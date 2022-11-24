ملف "النافعة"... ما جديده؟

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ محكمة الإستئناف المدنية ردّت دعوى الردّ المقدمة من وكيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم ضدّ المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب في ملف "النافعة".

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