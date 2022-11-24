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لبنان

تفاصيل اضافية عن حالة الطقس العاصف.. وتحذير من هذا الامر الخطير

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:47
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار)، كما تشتد الرياح لتقارب ال 80كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 5 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر على ان  يتدنى مستوى تساقطها ليلا وفجر السبت لتلامس ال 2000 متر. 
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي شديد الفعالية متمركز فوق اليونان يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج  ورياح شديدة وعواصف رعدية، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين16 و 28 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من الظهر مع تساقط حبات البرد، وتتشكل السيول وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد ليلا لتقارب ال 80 كم/س. لذا نحذر من خطر تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية، كما يرتفع موج البحر أحيانا لحدود ال 5 أمتار، وتبدأ الثلوج بالتساقط بدءا من ارتفاع 2700 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 2400 متر.
الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية (تحذير من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار)، كما تشتد الرياح لتقارب ال 80كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 5 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر على ان  يتدنى مستوى تساقطها ليلا وفجر السبت لتلامس ال 2000 متر.
السبت: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، واحتمال بعض الأمطار المتفرقة صباحا، يتحسّن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح ويتحول الى غائم جزئيا.
الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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