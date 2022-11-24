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لبنان

خليل من مجلس النواب: لنحكم مع بعضنا البعض

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:03
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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" علي حسن خليل بعد رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "المهم ان نركز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في نفس الاسلوب من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج اطار الاستعراض الاعلامي. ولنقل اذا كان الحوار على طاولة صعبة الانعقاد في هذا الوقت، هذا امر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحكم مع بعضنا البعض".
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واضاف: "نحن اول الناس الداعين الى التواصل الداخلي بين الكتل في المجلس النيابي. اما الخروج من الجلسة هو من أساليب التعبير عن الموقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد اصرارنا على عدم تحدي اي مكون آخر".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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