الجميّل: ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة

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أسف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لـ"تكرار المشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس النواب،" مشيرًا الى ان "ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة ما لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد".وبعد رفع الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر الجميل ان "استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي الى نتيجة وهدفه انتظار الصفقة لتتم على حساب الناس والبلد والدستور"، لافتا الى "اننا بتنا نسأل انفسنا ما اذا كان من المفيد الاستمرار في حضور الجلسات".وتابع: "نحن امام خيار اجراء عملية انتخابية حقيقية عبر عقد دورات متتالية وتطبيق الدستور بالشكل الصحيح او القيام باستعراض كل يوم خميس امام المواطنين وهذا تحوير للدستور وتحويل للحياة الديمقراطية الى شيء يشبه الديمقراطية بالشكل فقط ،وهي في الحقيقة لا تشبه الديمقراطية بشيء".واضاف الجميّل: "يجب انتاج رئيس من خلال عقد جلسات متتالية بطريقة متحركة كما يحصل في كل بلدان العالم التي تعتمد نظامنا السياسي وهذا ما لا يحصل، والجميع ينتظر التسوية ونأسف لتعطيل البلد في ظل غياب اي حسّ للمسؤولية من اجل معالجة الموضوع".