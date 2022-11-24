Advertisement

لبنان

الجميّل: ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1013861-638048930996153099.png
Doc-P-1013861-638048930996153099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لـ"تكرار المشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس النواب،" مشيرًا الى ان "ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة ما لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد".
Advertisement
وبعد رفع الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر الجميل ان "استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي الى نتيجة وهدفه انتظار الصفقة لتتم على حساب الناس والبلد والدستور"، لافتا الى "اننا بتنا نسأل انفسنا ما اذا كان من المفيد الاستمرار في حضور الجلسات".

وتابع: "نحن امام خيار اجراء عملية انتخابية حقيقية عبر عقد دورات متتالية وتطبيق الدستور بالشكل الصحيح او القيام باستعراض كل يوم خميس امام المواطنين وهذا تحوير للدستور وتحويل للحياة الديمقراطية الى شيء يشبه الديمقراطية بالشكل فقط ،وهي في الحقيقة لا تشبه الديمقراطية بشيء".

واضاف الجميّل: "يجب انتاج رئيس من خلال عقد جلسات متتالية بطريقة متحركة كما يحصل في كل بلدان العالم التي تعتمد نظامنا السياسي وهذا ما لا يحصل، والجميع ينتظر التسوية ونأسف لتعطيل البلد في ظل غياب اي حسّ للمسؤولية من اجل معالجة الموضوع".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website