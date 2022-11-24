18
o
بيروت
23
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجميّل: ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة
Lebanon 24
24-11-2022
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لـ"تكرار المشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس النواب،" مشيرًا الى ان "ما يحصل لم يعد عملية انتخابية انما انتظار لتسوية او صفقة ما لابقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد".
Advertisement
وبعد رفع الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر الجميل ان "استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي الى نتيجة وهدفه انتظار الصفقة لتتم على حساب الناس والبلد والدستور"، لافتا الى "اننا بتنا نسأل انفسنا ما اذا كان من المفيد الاستمرار في حضور الجلسات".
وتابع: "نحن امام خيار اجراء عملية انتخابية حقيقية عبر عقد دورات متتالية وتطبيق الدستور بالشكل الصحيح او القيام باستعراض كل يوم خميس امام المواطنين وهذا تحوير للدستور وتحويل للحياة الديمقراطية الى شيء يشبه الديمقراطية بالشكل فقط ،وهي في الحقيقة لا تشبه الديمقراطية بشيء".
واضاف الجميّل: "يجب انتاج رئيس من خلال عقد جلسات متتالية بطريقة متحركة كما يحصل في كل بلدان العالم التي تعتمد نظامنا السياسي وهذا ما لا يحصل، والجميع ينتظر التسوية ونأسف لتعطيل البلد في ظل غياب اي حسّ للمسؤولية من اجل معالجة الموضوع".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
Lebanon 24
بسبب خسارة ألمانيا... أطلق النار عليه في البداوي!
12:35 | 2022-11-23
23/11/2022 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
Lebanon 24
"كلمةُ سر".. هكذا تحرّك "حزب الله" لتطويق "تمرّد" باسيل
06:00 | 2022-11-24
24/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-11-24
"زكزكات" رئاسية بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر": Package deal أو لا رئاسة؟
07:30 | 2022-11-24
سوق "الداية" ينتعش داخل خيم النازحين في لبنان.. الحل الأوفر للإجهاض
10:15 | 2022-11-24
بدران: هذه أهمية الاعلام في تحقيق تحولات مجتمعية داخل الاوطان
10:11 | 2022-11-24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُميت جثته عن سطح منزله
10:05 | 2022-11-24
حميه: مجلس وزراء النقل العرب تبنى توصيتنا للتكامل والتنافس الإيجابي بين المرافئ العربية
09:55 | 2022-11-24
العماد عون استقبل السفير الالماني مقدما هبة مالية لصالح المؤسسة العسكرية
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 17:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 17:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 17:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact