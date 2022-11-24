Advertisement

لبنان

المجلس الدستوري أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم... من فاز بمقعدهما؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1013862-638048933818199739.jpg
Doc-P-1013862-638048933818199739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ابطل المجلس الدستوري في قرار اليوم، نيابة رامي فنج وفراس السلوم، واعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق فيصل كرامي على إعلان المجلس الدستوريّ فوزه؟
lebanon 24
24/11/2022 17:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟
lebanon 24
24/11/2022 17:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فراس السلوم في أوّل تعليق له بعد إبطال المجلس الدستوريّ نيابته... ماذا أعلن؟
lebanon 24
24/11/2022 17:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: كل الملفات لدينا حساسة ودقيقة ونحن لا نتعرض لضغوط ولا نسمح بها والتأخير في إصدار القرارات مبرر
lebanon 24
24/11/2022 17:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الدستوري

فيصل كرامي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website