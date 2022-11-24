المجلس الدستوري أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم... من فاز بمقعدهما؟

ابطل المجلس الدستوري في قرار اليوم، نيابة رامي فنج وفراس السلوم، واعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.

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