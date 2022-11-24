Advertisement

لبنان

أحد صناعيّي الرعيل الأول ورئيس نقابة الرخام الأسبق ملحم الملاح في ذمّة الله

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1013864-638048940389036851.png
Doc-P-1013864-638048940389036851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غيّب الموت الرئيس الأسبق لنقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت الصناعي المخضرم من الرعيل الأول ملحم الملاح. تقام صلاة الدفن ورفع البخور عن روحه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس في كنيسة مار تقلا - جل الديب.
Advertisement
وشغل الملاح مركز النقيب مدة ١٤ عاماً. انخرط في العمل الانتاجي مذ كان يافعاً، مؤمناً بأهمية الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد والمجتمع. واجه ورفاقه الصناعيون تحديات وأزمات عديدة عصفت بالصناعة اللبنانية. بقي مصمّماً على العمل والانتاج حتى شهد القطاع نهضة في فترة ولايته، واكبت الحركة العمرانية وتطوّر البناء في لبنان.
نعته جمعية الصناعيين اللبنانيين وابنه المهندس ابراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية، والرئيس الحالي للنقابة.

 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website