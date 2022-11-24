أحد صناعيّي الرعيل الأول ورئيس نقابة الرخام الأسبق ملحم الملاح في ذمّة الله

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غيّب الموت الرئيس الأسبق لنقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت الصناعي المخضرم من الرعيل الأول ملحم الملاح. تقام صلاة الدفن ورفع البخور عن روحه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس في كنيسة مار تقلا - جل الديب.وشغل الملاح مركز النقيب مدة ١٤ عاماً. انخرط في العمل الانتاجي مذ كان يافعاً، مؤمناً بأهمية الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد والمجتمع. واجه ورفاقه الصناعيون تحديات وأزمات عديدة عصفت بالصناعة اللبنانية. بقي مصمّماً على العمل والانتاج حتى شهد القطاع نهضة في فترة ولايته، واكبت الحركة العمرانية وتطوّر البناء في لبنان.نعته جمعية الصناعيين اللبنانيين وابنه المهندس ابراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية، والرئيس الحالي للنقابة.