الخازن: نطرح فرنجيّه لان لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال

اكد النائب فريد هيكل الخازن في تصريح بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اننا: "نطرح سليمان فرنجيّه لان لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال، ونتمنّى التوافق بأقرب وقت ممكن لأنّ البلد لم يعد يحتمل".

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