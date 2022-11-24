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لبنان

الخازن: نطرح فرنجيّه لان لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال

Lebanon 24
24-11-2022 | 06:45
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 اكد النائب فريد هيكل الخازن في تصريح بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اننا: "نطرح سليمان فرنجيّه لان لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال، ونتمنّى التوافق بأقرب وقت ممكن لأنّ البلد لم يعد يحتمل".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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فريد هيكل الخازن

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