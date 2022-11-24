ميقاتي اجتمع مع وزير الاعلام... ماذا كشف المكاري عن نقل "المونديال"؟

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاعلام زياد المكاري ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الواقع الاعلامي في البلاد وشؤون وزارته.

وقال المكاري في تصريح: وضعت دولة الرئيس في جو المحادثات التي اجريناها في جربا- تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الفرنكوفونية حيث التقيت بالعديد من رؤساء الدول وبوزراء مهتمين بالشأن اللبناني.

Advertisement

اما الموضوع الثاني الذي بحثناه فهو يخص اللبنانيين وهو نقل المونديال، انا ممن لا يفقدون الأمل، ولكن واجهتنا عقبة أساسية وهي عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وهذا الأمر أوقف العقد التجاري الذي كانت ستوقعه الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات أو تلفزيون لبنان لأنه لا يجوز قانونا.

قد يتساءل المواطن هل وصلنا إلى هذا الدرك؟ نعم، نحن وصلنا إلى هذا الدرك وهذه تبعات سياسية لعدم قدرتنا على تشكيل حكومة جديدة أو تعويم هذه الحكومة. ان الوقت داهمنا وهناك العديد من المواطنين لجأوا الى الاشتراكات الخاصة، رغم أنه كان من واجب الدولة اللبنانية تأمين بث المباريات مجانا على شاشة تلفزيون لبنان وبواسطة الكابل. واعتقد انه خلال ٢٤ ساعة المقبلة يمكن ان نجد فتوى إدارية وقانونية لتأمين عملية دفع الأموال لشركة bisports في قطر، مع اني لا آمل كثيرا في هذا الشأن.



النائب جعجع

كما استقبل رئيس الحكومة النائب ستريدا جعجع في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

وقالت جعجع بعد اللقاء:" زيارتي اليوم تندرج في إطار ما حصل في الأرز والتخريب الكبير الذي حدث لسوء الحظ على أرض الواقع. وأتيت اليوم لأشكر دولة الرئيس ميقاتي لارساله اللواء محمد خير للكشف على الأضرار، وتمنيت عليه التعويض ولو بجزء من المبلغ على الشركة المتضررة، مع اني اعي بأن الدولة تمر بمرحلة جد صعبة نتيجة للأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية، وقد طالبت بامكانية التعويض لان الأرز مرفق عام لجميع اللبنانيين ونريد ان نطلق موسم التزلج من بابه الواسع.

كما تمنيت على دولته أيضا المتابعة مع الأجهزة الأمنية لمعرفة ما حصل تحديدا ووعدني خيرا. واشكره مرة أخرى واشكر اللواء خير ورئيس بلدية بشري وجميع المعنيين الذين كشفوا على كل الأضرار.





مؤسسة التمويل الدولية

وإستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجة أفتاب أحمد، وعضوية كل من جان كريستوف كاريه ،عبدالله جفري، وسعد صبرا. كما شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وتم خلال الاجتماع بحث فرص مساعدة لبنان وبعض المشاريع المشتركة.