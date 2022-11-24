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لبنان

هل تمنح ايران لبنان نفطا مجانيا؟.. مسؤول يجيب

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:16
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نفى علي بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، منح لبنان نفطا بالمجان، معلنا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات في هذا المجال وفقا للأعراف الدولية وبما يتوافق مع المصالح الوطنية.

وفي جلسة للحوار مع طلبة الجامعات الطبية الإيرانية والرد على تساؤلاتهم، قال علي جهرمي إنه "رغم ظروف الحظر، فقد حطمنا الرقم القياسي خلال الشهر الماضي في تصدير النفط، وقد تحققت هذه الوتيرة المتصاعدة في تصدير النفط منذ بداية مهام الحكومة الحالية، وهذا لم يتحقق إلا بجهود المدراء والمخلصين في هذا المجال".
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المصدر: روسيا اليوم
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