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لبنان

وزير المالية استقبل الأسمر وكركي وبشعلاني

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:19
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب مستخدمي وعمال مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان فرنسوا بشعلاني.
وقال كركي بعد الاجتماع أنه بحث مع الوزير الخليل في الميزانية المرصودة للضمان في موازنة العام 2022 بعد ما صرف وزير المالية قبل أسبوعين مبلغاً وقدره 625 ملياراً من أصل 1302 مليار.
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وأشار إلى أن الوزير الخليل أبدى كل تجاوب في توفير المبالغ المتبقية.
أما الأسمر، فقال : "بحثنا في موضوعي الطوابع المفقودة من الأسواق مقترحين استبدالها بالطابع الالكتروني لتسهيل أمور الناس، والموضوع الثاني الوضع المستجد في مؤسسة أوجيرو وأهمية فتح اعتماد إضافي لها حيث يتهدد الخدمات التي تؤديها النقص الحاد في مادة المازوت".
من جانبه قال البشعلاني: "لقد تمّ عرض مسألة عائدات الجباية غير المدفوعة وإمكانية صرفها مع وضع الموازنة موضع التنفيذ".
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