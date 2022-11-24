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لبنان
التسمم يضرب عائلة لبنانيّة ويقتل طفلة صغيرة! (صورة)
Lebanon 24
24-11-2022
|
07:24
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توفيت فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إصابتها بالتسمم.
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كذلك، نُقلت شقيقتها بحالة خطرة إلى مستشفى "حمود"، فيما عُلم أنّ الوالدين أُصيبا أيضاً بالتسمم.
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