Advertisement

لبنان

التسمم يضرب عائلة لبنانيّة ويقتل طفلة صغيرة! (صورة)

Lebanon 24
24-11-2022 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1013881-638048971669672029.jpeg
Doc-P-1013881-638048971669672029.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إصابتها بالتسمم.
 
Advertisement
 
كذلك، نُقلت شقيقتها بحالة خطرة إلى مستشفى "حمود"، فيما عُلم أنّ الوالدين أُصيبا أيضاً بالتسمم.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد تعرضه الى اعتداء مبرح أدى الى مقتله.. النيابة العامة توضح حقيقة وفاة الفنان الشهير
lebanon 24
24/11/2022 17:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة الجلاد الصامت في "لعبة العروش"
lebanon 24
24/11/2022 17:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلامية شهيرة تعلن تبرعها بالأعضاء بعد وفاتها
lebanon 24
24/11/2022 17:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
lebanon 24
24/11/2022 17:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24

تسمم

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website