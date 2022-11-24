التسمم يضرب عائلة لبنانيّة ويقتل طفلة صغيرة! (صورة)

توفيت فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إصابتها بالتسمم.

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كذلك، نُقلت شقيقتها بحالة خطرة إلى مستشفى "حمود"، فيما عُلم أنّ الوالدين أُصيبا أيضاً بالتسمم.