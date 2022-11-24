إصطدام سيارة بعامود إنارة في كوسبا

وقع حادث سير على طريق عام كوسبا - الكورة، حيث اصطدمت سيارة من نوع "مرسيدس" بعامود إنارة بعد إنحرافها عن مسارها.



وقد حضرت على الفور فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني، وعملت على إسعاف الجريح الذي يُدعى "ع.ك"، ونُقل الى مستشفى الكورة.

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