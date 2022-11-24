Advertisement

لبنان

بري استقبل شقير وتلقى المزيد من برقيات التهنئة بالاستقلال

Lebanon 24
24-11-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1013895-638048999043740832.png
Doc-P-1013895-638048999043740832.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها .

على صعيد آخر ،ولمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب النواب برقية تهنئة من الامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) محمد رضا مجيدي، وبرقية مماثلة من نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق الدكتور أياد علاوي.
Advertisement

كما تلقى الرئيس بري رسالة جوابية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني .
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-24
07:30 | 2022-11-24
10:15 | 2022-11-24
10:11 | 2022-11-24
10:05 | 2022-11-24
09:55 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website