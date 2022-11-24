بري استقبل شقير وتلقى المزيد من برقيات التهنئة بالاستقلال

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الوزير السابق محمد شقير حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها .على صعيد آخر ،ولمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب النواب برقية تهنئة من الامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) محمد رضا مجيدي، وبرقية مماثلة من نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق الدكتور أياد علاوي.كما تلقى الرئيس بري رسالة جوابية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني .