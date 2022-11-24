بيان لمصرف لبنان عن موجودات الذهب... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:أعلن مصرف لبنان عن انجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصّّصة في هذا المجال، تمّ اختيارها وتكليفها من قبل مفوض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق مع صندوق النقد.وتبيّن لهذه الشركة بعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماماً كمًّا ونوعاً للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان.