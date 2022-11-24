قوى الامن: حملة تلقيح السجناء وعناصر قوى الأمن الدّاخلي المولجين حماية السجون مستمرة

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اعلنت المديرية العامة في قوى الامن الداخلي في بيان، انه "في إطار الحملة المستمرة للعمل على تلقيح السجناء وعناصر قوى الأمن الدّاخلي المولجين حماية السجون والجهاز الطبي المكلّفين بمتابعة أوضاع السّجناء الصّحيّة، للحدّ من تفشّي وباء الكوليرا في داخل السّجون. قامت قوى الأمن الدّاخلي، بالتعاون مع وزارة الصّحة العامّة ومنظّمة الصّحة العالمية، ووزارة الدّاخلية والبلديّات، واللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر، وجهات مانحة، بتنظيم حملة تلقيح ضدّ وباء الكوليرا لمن يرغب من نزلاء السّجون.وقد قام الصليب الأحمر اللبناني بتلقيح:96 سجينةً في سجن نساء بعبدا.- 100 سجين في سجن جب جنين.- 52 سجيناً في سجن جزين.- 60 سجيناً في سجن صور.- 32 سجيناً في سجن تبنين.- 36 سجيناً في سجن قصر عدل بعبدا.إضافةً إلى تلقّي من يرغب من العناصر المولجة حماية السجن وحراسته جرعات اللقاح".