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لبنان

تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 08:52
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"تصويب نتائج طرابلس ونجاح فيصل كرامي إنتصار لخط وطني وعربي في عاصمة الشمال وإنتصار لبيت الآوادم. رحم الله رشيد وعمر وأطال بعمر فيصل وأم خالد".
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